Napoli, ritorno di fiamma per la difesa: Manna pensa al rinforzo da 25 milioni

Giovanni Manna è pronto a trattare per un super colpo in difesa da 25 milioni di euro: possibile ritorno di fiamma tra gli obiettivi del Napoli

Si prospetta di altissimi livello il prossimo calciomercato del Napoli, con la squadra del patron De Laurentiis pronta a investire fino a 200 milioni di euro per rinforzare la rosa. Questo è quanto riferisce anche Il Mattino, che si è concentrato su tutti i possibili nomi che il club starebbe valutando in vista dell’estate.

Andrà rinforzato praticamente ogni ruolo del campo, partendo dalla difesa. Rafa Marin, ora titolare per emergenza, non ha convinto pienamente Conte e potrebbe lasciare in prestito. Juan Jesus quasi sicuramente saluterà, essendo arrivato a fine contratto. Buongiorno e Rrahmani avranno bisogno di alternative e Marianucci non può essere di certo l’unica.

Napoli su Dragusin, ritorno di fiamma: le ultime

Tra i vari profili vagliati dal Napoli in queste settimane, in vista di un mercato che De Laurentiis vorrebbe all’80% completo già per il ritiro di Dimaro di metà luglio, c’è anche Dragusin. L’ex difensore del Genoa ha lasciato i rossoblù a gennaio del 2024 per trasferirsi al Tottenham, ma a Londra non ha vissuto le sue stagioni migliori e starebbe valutando anche un ritorno in Italia.

Il centrale ha un valore da 25 milioni di euro, ma una grossa spada di Damocle pende sulla sua testa: la rottura del legamento crociato. Dragusin, infatti, rientrerà solamente a dicembre e questo potrebbe significare che il Napoli potrebbe mettere in estate le basi per un acquisto a gennaio ad un prezzo estremamente ridotto.

Ecco perché Dragusin resta solamente un’alternativa, un’ipotesi alternativa a nomi di primo piano come Solet e Beukema. Un acquisto di prospettiva per quando il giocatore recupererà la piena condizione fisica e la capacità di ritornare in campo ad altissimi livelli. Una supposizione che si potrebbe verificare solo a certe condizioni.