Napoli gelato, l’annuncio dell’attaccante: “Non mi muovo”

Uno dei nomi accostati agli azzurri per il prossimo anno chiude la porta ad un possibile trasferimento: rimarrà nella sua squadra attuale anche la prossima stagione

Il Napoli sta chiudendo la stagione 2024/2025 con la possibilità di vincere lo scudetto, dopo un annata fallimentare (quella del 23/24) chiusa al decimo posto. Tutto questo è stato possibile grazie ad un mercato estivo degno di nota, fatto di grandi nomi mixati a giovani promesse, in pieno stile ADL, ma anche e soprattutto grazie all’ingaggio di un allenatore top come Antonio Conte, che sin dal giorno zero ha trasmesso agli azzurri l’etica del duro lavoro.

Comunque vada la volata scudetto, per convincere il tecnico leccese a rimanere anche il prossimo anno, il Napoli dovrà fare un altro mercato da big europea. Tra i nomi caldi che circolano nelle ultime settimane in orbita azzurra, ce n’è uno in particolare che scalda l’animo dei tifosi. Si tratta di un top player che milita in Serie A, che anche quest’anno sta facendo benissimo. Nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio inaspettato proprio da parte del diretto interessato, che ha chiuso di fatto le porte ad un trasferimento in estate gelando i tifosi partenopei.

Napoli, niente Zaccagni in estate: il calciatore rimarrà alla Lazio

Mattia Zaccagni non sarà l’erede di Khvicha Kvaratskhelia.

Il calciatore della Lazio, intervenuto ai microfoni di ‘Champions of Made in Italy‘, rubrica della Lega Serie A, ha di fatto chiuso le porte ad un trasferimento nella prossima sessione di calciomercato:

Giocare per la Lazio è diverso, speciale, ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia. E io da qui non intendo muovermi. Ora che sono stabilmente qui mi sento di aver avuto un gran privilegio nella vita. In questa squadra hanno giocato grandi campioni, ad esempio ho ereditato la fascia da capitano da Immobile che è un mio grande amico. A Verona ho vissuto 8 anni magnifici e intensi, poi c’è stato il cambiamento con Roma che è la capitale. Adesso il mio cuore è qui, dove ho costruito qualcosa di importante e una bellissima famiglia. Roma è Roma

Il d.s. Giovanni Manna dovrà virare per forza di cose su altri profili: Zaccagni non si muoverà da Roma.