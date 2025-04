Calciomercato Napoli, Giuntoli ha la sua vendetta: colpo Juve da 40 milioni

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per strappare un grande obiettivo al Napoli: sul piatto ben 40 milioni di euro.

La sconfitta in casa del Parma è l’esempio lampante di una stagione decisamente disastrosa in casa Juve. Nonostante una grande campagna acquisti da parte del ds Giuntoli in estate la Juventus non ha affatto convinto. Qualificarsi in Champions League è ancora possibile, ma i bianconeri potrebbero non riuscire nell’impresa e addirittura rischiare un’altra stagione senza competizioni europee.

Nel frattempo Giuntoli ha già iniziato a muoversi sul mercato: l’obiettivo è individuare il prima possibile dei profili che possano rendere nuovamente grande la Juventus. Tra i tanti giocatori attenzionati, il ds bianconero ha messo nel mirino un centrocampista che piace molto al Napoli.

Prima offerta della Juventus per Sudakov

Giuntoli lancia la sfida al Napoli: contatti già in corso con gli agenti di Sudakov, l’obiettivo è trovare l’accordo il prima possibile e bruciare la concorrenza.

Secondo FootballTransfers, la Juventus ha chiesto informazioni allo Shakhtar Donetsk per il trequartista Georgiy Sudakov. Il centrocampista ucraino sta disputando una stagione ad altissimo livello, impressionando davvero tutti grazie alle sue qualità e prestazioni. Il suo recente rendimento ha attirato l’attenzione di tantissimi top club europei ed italiani, tra cui proprio il Napoli di Antonio Conte.

Al momento non è ancora del tutto chiara la cifra offerta dalla Juventus per Sudakov. Il classe 2002 ha nel suo contratto una clausola rescissoria da ben 150 milioni di euro, ma il club ucraino potrebbe tranquillamente accettare un’offerta economica vicina ai 40 milioni. Il ds bianconero cercherà in tutti i modi di portare a Torino il talento Sudakov: le sue giocate e i suoi gol sarebbero la soluzione adatta ai problemi offensivi della Juventus.

La conferma dello Shakhtar: “Andrà via, forse in Italia o in Inghilterra”

Nel frattempo anche il CEO dello Shakhtar conferma la trattativa, sottolineando come il classe 2002 saluterà certamente il club ucraino per approdare in Europa.

Le recenti dichiarazioni rilasciate dal CEO dello Shakhtar Donetsk Sergiy Palkin non lasciano scampo a equivoci. Il club ucraino sembra essere già all’opera per vendere il trequartista:

“È solo questione di tempo, se non sarà venduto oggi sarà venduto domani. Abbiamo contatti con tanti club, può spostarsi in Italia o in Inghilterra. Se non troveremo un accordo con questo club, lo troveremo con un altro club“

Le parole di Palkin sono chiarissime e sono un vero segnale anche per la dirigenza del Napoli: se il club azzurro è davvero interessato a Sudakov bisognerà agire in fretta. Battere la concorrenza di club come Liverpool, Chelsea e la stessa Juventus, però, non sarà assolutamente facile. Se Manna vuole portare Sudakov a Napoli, servirà uno sforzo economico decisamente importante.