Anguissa in dubbio, tre idee per sostituirlo: ce n’è uno che ha stregato il Napoli

Frank Zambo Anguissa e un futuro al Napoli ancora tutto da scrivere: il Napoli si guarda già attorno e mette nel mirino tre profili, con uno di questi ultimi che sembra piacere molto a Giovanni Manna.

Ancora cinque partite in ballo per poter indirizzare, a proprio favore, la lotta Scudetto. Il Napoli, soprattutto dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter, ci crede sempre di più e la speranza è che in questo sprint finale gli azzurri possano trovare il sorpasso definitivo. Se dovesse finire il campionato a pari punti con i nerazzurri, infatti, sarebbe previsto lo spareggio Scudetto (clicca qui per leggere tutto quello che c’è da sapere a riguardo).

Tiene banco, però, anche la questione legata al futuro, con le sorti di Antonio Conte tutte da chiarire, nonostante un contratto in essere fino al 2027. A fine stagione ci sarà il tanto atteso summit con il presidente Aurelio De Laurentiis, che dal canto suo dovrà dare delle risposte importanti, in virtù anche di un potenziale tesoretto non indifferente. Che potrebbe essere ulteriormente reso più corposo da altre cessioni: occhio, a tal riguardo, la situazione legata al futuro del centrocampista Frank Zambo Anguissa.

Calciomercato SSC Napoli, Anguissa può lasciare gli azzurri: la situazione

Che ne sarà del futuro del centrocampista della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa? Già stando alle notizie trapelate nelle ultime settimane, non è escluso che il calciatore possa vedere la sua esperienza all’ombra del Vesuvio ai titoli di coda, malgrado nel contratto sia stata attiva una clausola unilaterale di rinnovo.

Secondo Il Mattino, però, sarà comunque necessario rinegoziare i termini, anche perché lo stesso Conte spinge per non avere calciatori scontenti in rosa. In attesa, dunque, di capire quello che sarà il destino dell’ex Fulham, in casa Napoli iniziano a circolare i primi tre nomi appuntati nella lista dei desideri dal direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna.

Possibile addio Anguissa: Sudakov e Veiga in lista, Ferguson il favorito

Sempre stando a quanto si è appreso nelle scorse ore da Il Mattino, il nome ha ben tre nomi nel mirino: Georgiy Sudakov, Gabri Veiga e Lewis Ferguson.

Il centrocampista del Bologna, in particolare, sembra essere il nome gradito dalla dirigenza partenopea. E non sarebbe del tutto una sorpresa, visto che recentemente anche il suo agente ha ammesso il gradimento da parte del club azzurro.