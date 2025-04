“Napoli Made in Italy”: otto nomi per l’estate, De Maggio svela tutti i calciatori

È un Napoli che guarda al presente (e al sogno Scudetto) ma che butta uno sguardo anche per il futuro: sono già molteplici le voci di mercato con protagonisti i partenopei.

Cinque partite da qui alla fine per capire se il sogno Scudetto resterà tale o se Antonio Conte riuscirà nell’impresa: il Napoli, ora, è a pari punti con l’Inter, avendo così bene a portata di mano la possibilità di poter scrivere pagine di storia impensabili soltanto ai nastri di partenza della stagione in corso.

Di grande attualità, però, è anche il futuro di Antonio Conte: il tecnico leccese ha un contratto con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2027, ma l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha fatto intendere a chiare lettere di pretendere le giuste garanzie per continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Anche per questo, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per cercare di portarsi avanti con il lavoro, ben consapevole evidentemente che la prossima sessione di calciomercato sarà davvero importante per il futuro della SSC Napoli. A tal riguardo, sono già molteplici i nomi accostati agli azzurri, pronti a scatenarsi sul mercato nelle prossime settimane.

Calciomercato SSC Napoli, De Maggio: “Sei obiettivi su otto sono italiani”

Il Napoli potrebbe essere sempre più formato Made In Italy nella prossima stagione. Questo è quanto si evince dalla rivelazione svelata dal giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

In particolare, il club azzurro avrebbe messo nel mirino già ben otto calciatori, sei di questi di nazionalità italiana. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da De Maggio a tal proposito:

“Da come stanno lavorando so che sarà sempre di più un Napoli Made in Italy: otto acquisti per la prossima stagione. Otto profili individuati dal Napoli per la prossima stagione con una caratteristica: sei su otto sono italiani. In lista ci sono Marianucci, Pellegrini, Orsolini, Lucca, Ricci e Savona“.

Mercato Napoli calcio, occhio anche a Solet e Paixao: le ultime

Lo stesso Valter De Maggio, inoltre, ha avuto modo di svelare altri due nomi che sarebbero finiti nel mirino di Giovanni Manna, confermando le numerose indiscrezioni che circolano già da diverse settimane.

Le attenzioni della SSC Napoli sarebbero anche su Solet dell’Udinese e Paixao del Feyenoord: due nomi seguiti con forte interesse da Giovanni Manna, chiamato a un lavoro super anche per convincere Antonio Conte.