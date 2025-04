Verso Napoli-Torino, modifiche “forzate” per Conte: i cambi spiazzano tutti!

Il Napoli si appresta a sfida il Torino ma non senza alcune problematiche importanti. Di seguito le ultimissime tra le file azzurre.

Manca sempre meno alla fine del campionato, ma intanto in casa Napoli si continua a lavorare sulle prossime cinque uscite. Quest’ultime, saranno cruciali perché decreteranno quale squadra alzerà al cielo il tricolore. La lotta con l’Inter è sempre più serrata, anche se nelle ultime ore Antonio Conte è stato costretto a fare i conti con l’ennesimo problema. L’infortunio di David Neres cambierà (ancora una volta) la natura della squadra, la quale sarà costretta ad assorbire nuove modifiche.

Da Spinazzola a Raspadori: come cambia l’attacco del Napoli

In casa Napoli sono presenti alcune certezze “inamovibili”, ma nelle ultime ore sarebbero nate anche altrettante problematiche. Uno dei temi più caldi durante tutta la stagione è stato quello legato agli infortuni, i quali hanno frenato e non poco la cavalcata azzurra.

La Dea bendata ha spesso voltato le spalle alla squadra e ai singoli, proprio come accaduto con David Neres prima dell’ultima trasferta con il Monza. Il brasiliano si è infortunato e dovrà restare fermo ai box per diverse settimane, lasciando così un posto libero in attacco.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Antonio Conte starebbe già decidendo quale strategia adottare. La prima potrebbe essere rappresentata da Leonardo Spinazzola, il quale può agire anche da terminale offensivo nel tridente con Politano e Lukaku. Un’altra ipotesi, invece, è rappresentata dall’inserimento di Giacomo Raspadori nell’undici titolare. Qualora l’ex Sassuolo dovesse scendere in campo, servirebbe necessariamente un cambio modulo. In tale casistica, la scelta ricadrebbe sull’ormai “consolidato” 3-5-2. La sfida contro il Torino è molto importante, motivo per il quale le riserve sulle idee del tecnico verranno scelte nei prossimi giorni.