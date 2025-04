Ritorno di fiamma Napoli, azzurri allo scoperto: lo vogliono soffiare alla rivale!

Il Napoli, quando mancano ancora diverse settimane all’inizio della finestra estiva di calciomercato, sembra essere già molto attivo in sede di trattative.

Il presente per sognare, il futuro per continuare un percorso. Antonio Conte è esclusivamente concentrato alla lotta Scudetto del suo Napoli, anche se in più occasioni negli ultimi giorni ha mandato messaggi molto chiari al presidente Aurelio De Laurentiis. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole la garanzie giuste per il futuro, soprattutto in sede di calciomercato e c’è da aspettarsi molto movimento all’ombra del Vesuvio, a tal riguardo.

Tanti i nomi nel mirino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, con il giornalista Valter De Maggio che quest’oggi si è sbilanciato circa la volontà da parte dei partenopei di italianizzarsi sempre di più. E tra i vari nomi valutati dai partenopei, ci sarebbe un possibile ritorno di fiamma che rischia di infiammare la piazza azzurra.

Colpo a centrocampo, occhio al ritorno di fiamma per Pellegrini: la situazione

Il Napoli potrebbe rifarsi sotto per Lorenzo Pellegrini in vista della prossima sessione di calciomercato: il centrocampista della Roma è stato già vicino agli azzurri nello scorso mercato di gennaio, ma non è escluso che ci possa essere un nuovo assalto per il capitano del club giallorosso.

D’altronde, anche Claudio Ranieri – tecnico della Roma – non si è mai sbilanciato circa il futuro del centrocampista, che potrebbe essere il perfetto vice McTominay in una squadra che intende allargare le opzioni a disposizione del proprio organico. Ecco che, dunque, considerando anche la notizia lanciata da Valter De Maggio, Pellegrini potrebbe ritornare di nuovo d’attualità all’ombra del Vesuvio.