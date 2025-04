Polemiche tra Inter e Napoli: Marotta risponde in diretta sul caos rinvii

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto alla tanto attesa domanda in merito alla gestione dei rinvii in Serie A, causati dalla morte di Papa Francesco e dalle conseguenti decisioni della Lega e del CONI.

In questi giorni, la Serie A è stata sconvolta dalla notizia della morte di Papa Francesco. In particolare, le partite di Pasquetta (giorno della scomparsa del Pontefice) si sono disputate questo pomeriggio. Sono stati rinviati anche i match che erano inizialmente in programma per sabato, giorno dei funerali di Bergoglio.

La situazione ha creato non pochi imbarazzi, con molte indiscrezioni che si sono susseguite in merito alle presunte reazioni da parte del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, circa la modalità di rinvio del match tra Inter e Roma (che alla fine si giocherà alle ore 15:00 di domenica). In questi minuti è arrivata la risposta in merito da parte del presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, spiegando quello che è stato il suo punto di vista e di quello della squadra a tal riguardo.

Inter, Marotta spiega tutto: le parole sul rinvio del match contro la Roma

Beppe Marotta è stato intercettato ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia contro il Milan.

Queste le dichiarazioni del numero uno nerazzurro a tal riguardo:

“Spostamento della partita contro la Roma? È l’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso la figura del Papa, una figura nobile vicino alle realtà sportive. Con lui condividevo discorsi sul valore delle sport e della società. Ringrazio giocatori e allenatore, che pur avendo a disposizione lo slot per giocare sabato, hanno aderito all’invito della nostra società a giocare domenica, nonostante l’impegno ravvicinato con il Barcellona. Oggi però il calendario è molto fitto, c’è molto stress fisico. Rinvio? Abbiamo chiesto di rinviare, perché abbiamo un impegno ravvicinato, una semifinale con il Barcellona. Di questo ne potrebbe giovare tutto il mondo calcistico italiano. Ma capiamo anche che c’è una calendario intasato, che ci dava poche possibilità di recuperarla a fine campionato”.

Inter – Napoli: le ultime sul testa a testa per lo Scudetto

L’Inter e il Napoli, ora a pari punti in classifica, si giocheranno da qui alla fine la vittoria del campionato di Serie A: una situazione davvero molto tesa, che però fa sognare tutti i tifosi partenopei.

La speranza è che, ovviamente, da Milano possano arrivare notizie positive dall’incrocio tra i nerazzurri e la Roma, con il Napoli che è poi atteso dopo qualche ora al Diego Armando Maradona contro il Torino.