“Possibili azioni legali”, De Laurentiis è una furia: è accaduto dopo il rinvio di Inter-Roma

Sono ore caldissime per la Serie A. La morte improvvisa di Papa Francesco ha costretto la Lega a studiare nuove soluzioni per il regolare svolgimento dei match.

Lunedì, nel giorno di Pasquetta, l’Italia e il mondo intero son stati costretti a fare i conti con una dolorosa scomparsa. Infatti, all’età di 88 anni, si è spento improvvisamente Papa Francesco. Tale notizia ha scosso e non poco il mondo del calcio, il quale si è stretto intorno al dolore dei cattolici e non solo. Non a caso, già nel giorno di Pasquetta son state rinviate le partite di Serie A in programma, ma tale “emergenza” si è poi estesa anche in occasione del prossimo weekend che combacerà con i funerali del Pontefice in programma sabato.

De Laurentiis furioso dopo il rinvio di Inter-Roma: cosa è accaduto

L’emergenza sopracitata ha creato non pochi problemi alla Lega Serie A e ai rispettivi club. Sabato era in programma la super sfida tra Inter e Roma, ma il match non si disputerà per fare spazio ai funerali di Papa Francesco. Tale scelta ha provocato l’indignazione di alcune società, tra cui il Napoli vista la lotta sempre più agguerrita con il club lombardo.

Come riportato da “La Repubblica” a far infuriare il presidente Aurelio De Laurentiis non è stato il rinvio, ma la prima ipotesi per il recupero. Infatti, a causa degli impegni europei dell’Inter, la data cerchiata in rosso era inizialmente il 21 maggio. Quindi, il match sarebbe stato recuperato tra le penultima e l’ultima giornata del campionato.

Tale ipotesi non è stata neppure digerita dal patron azzurro, il quale ha subito minacciato azioni legali a riguardo. Ovviamente si sarebbe trattato di una scelta che avrebbe permesso all’Inter di “ammortizzare” il doppio impegno settimanale, a discapito del Napoli in piena lotta Scudetto.

Inter-Roma in campo domenica: la reazione dei nerazzurri

Alla fine, la soluzione è poi arrivata. L’Inter scenderà in campo contro la Roma domenica alle ore 15:00 a San Siro. Come riportato da quotidiano sopracitato, il club nerazzurro ha aperto a tale possibilità dopo aver appreso le numerose difficoltà.

Quindi, la società capitanata da Giuseppe Marotta ha deciso di seguire la linea dettata dal Governo (vista anche l’amicizia con il ministro Giorgetti). Solo dopo quasi otto ore di discussioni è arrivata la decisione definitiva che non “punisce” il Napoli ormai avversario sempre più diretto dei nerazzurri. Ora c’è moltissima attesa per il match che potrebbe già indirizzare il tricolore.