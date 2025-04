Calciomercato Napoli, la rivelazione a sorpresa: “Manna vuole questo giocatore della Juventus”

Il calciomercato del Napoli si accende con una rivelazione in diretta a sorpresa: il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino un giocatore della Juventus

Arrivano importanti aggiornamenti nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss Napoli con la conduzione di Walter De Maggio. Il noto giornalista ha raccontato in esclusiva di una rivoluzione che i partenopei potrebbero affrontare nella prossima sessione di calciomercato, con ben 8 obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, in caso di permanenza del tecnico leccese.

Grande protagonista il direttore sportivo Giovanni Manna, pronto a muoversi in fase di acquisti per riuscire a migliorare una rosa che dovrà partecipare a tre competizioni, Champions League compresa, e che si ritroverà a lottare nuovamente per lo scudetto dopo un’annata così intensa come questa, dove il sogno del quarto titolo è ancora vivissimo a 5 giornate dalla fine.

Napoli scatenato, obiettivo Savona: la rivelazione

Durante la diretta, Walter De Maggio ha rivelato che la dirigenza del Napoli si concentrerà su 8 nomi tutti “Made in Italy”. Si tratta di 6 obiettivi italiani per rendere la squadra ancora più forte e con un’identità tricolore molto forte.

Tra i profili citati c’è anche un nome mai fatto prima, che è quello di Nicolò Savona. Il giovane terzino destro piace a Giovanni Manna, che lo stimerebbe moltissimo. Anche Antonio Conte è un suo estimatore e potrebbe spingere per l’acquisto. Classe 2003, il suo contratto sarà valido con la Juventus fino al 2029 e il valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Il Napoli potrebbe concretamente tentare un affondo per portare in rosa un’alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo. Bisognerà, ovviamente, valutare la posizione dei bianconeri, anche in base a chi sarà l’allenatore nella prossima stagione. Trattare con Cristiano Giuntoli non sarà semplicissimo, ma le parti potrebbero provarci nei prossimi mesi per capire le chance di chiusura dell’affare.