Mazzocchi si racconta: “Pressione diversa per noi napoletani. Ecco cosa mi ha colpito più di Conte”

Pasquale Mazzocchi è stato intervistato da Vincenzo Comunale per il canale YouTube di Betsson Sport. Il terzino del Napoli si è raccontato a 360 gradi, toccando anche aspetti extra campo

Il calciatore partenopeo ha subito iniziato l’intervista descrivendosi:

Ampio spazio anche all’extra campo:

Il terzino azzurro ha poi parlato di idoli:

“ Il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo quando ero piccolo. Appena mi hanno spostato di ruolo ho preso in riferimento Javier Zanetti. Mi sarebbe piaciuto giocare proprio con CR7, anche da avversario. Quando ho esordito in Serie A lui è andato via”.

Subito dopo si è concentrato su Antonio Conte:

Un focus anche sui consigli ai giovani:

Sul peso di indossare la maglia del Napoli:

“Cosa significa indossare questa maglia da napoletano? Non ne sono stati tanti in passato, è una cosa molto bella e lo auguro a ogni napoletano. Rappresentare questa città non è facile, ma ti da anche tanta motivazione. C’è una pressione diversa sicuramente”.

Un passaggio anche sui compagni:

“Con chi andrei a ballare? Ngonge , è la persona adatta. Per una serata tranquilla in casa dico Lobotka , è più tranquillo. A mare ci andrei con Buongiorno, ho stretto una bella amicizia con lui. Sta studiando dei proverbi in napoletano, non li conoscevo neanche io, sta studiando”.

Sul tempo libero:

“Recupero in maniera diversa, tra vasche e pasti precisi. Siamo abituati a contare persino i chicchi di riso. Poi se posso disegno, ovviamente gioco con mia figlia di 9 mesi. Mi piacciono anche le serie tv come Vikings, la mia preferita”.

Infine un focus sul mondo social:

“Il mio rapporto con i social? Sì li uso. Mi piace leggere i commenti. Io penso che il calcio di oggi è fatto anche di questo. Bisogna prendersi il bello e il brutto. Li uso spesso. Mi piace dare un’immagine e dei consigli anche ai giovani. Mi piace cercare di non far mollare i giovani attraverso le mie esperienze. Nel calcio ci sono più momenti negativi che positivi. Nello sport in generale è così”.

Non ho le idee chiare per il futuro post ritiro. Ma so da dove sono partito e da dove vengo io i giovani si possono perdere per cose banali come le amicizie o la famiglia alle spalle. Io ho avuto una famiglia che mi ha saputo guidare e lo stesso i miei fratelli. Io mando dei messaggi importanti e positivi sui social. I social devono essere usati così”.

Sui social leggo quello che riesco. Oggi non è più come 20 anni fa, magari sbagliavi la partita e vedevi il brutto voto sul giornale e fine. Ora sei bombardato 24 ore su 24. Devi essere mentalmente pronto per tutto”.