Doppio forfait per Napoli-Torino, la notizia stravolge tutto: la situazione

In vista del prossimo match di campionato, in cui il Napoli ospiterà il Torino, ci saranno delle assenze obbligate. Nello specifico, si aggiungono due nuovi indisponibili alla lista dei giocatori che salteranno la gara.

Il match della 34esima giornata di Serie A sarà fondamentale per il Napoli per quanto riguarda la corsa Scudetto, vista la serrata lotta con l’Inter. Per questo motivo, ogni assenza verso l’incontro contro il Torino potrebbe spostare gli equilibri a favore di una o dell’altra squadra.

Torino in emergenza a centrocampo: out Gineitis, Ricci in dubbio

In seguito al match vinto contro l’Udinese, conclusosi pochi minuti fa, mister Vanoli rischia di fare a meno non di un solo titolare, ma di ben due. Si tratta di Gvidas Gineitis e di Samuele Ricci, giocatori praticamente stacanovisti della compagine piemontese. Tuttavia, le situazioni dei due giocatori sono totalmente differenti e, dunque, c’è ancora un briciolo di speranza per i tifosi del Torino.

Infatti, nel corso della gara di questo pomeriggio, il centrocampista lituano è stato ammonito al minuto 81 e, vista la diffida, sarà sicuramente indisponibile per la trasferta in Campania. Il centrocampista italiano, invece, è in dubbio per la gara, però sarà necessario attendere per avere indicazioni più chiare. Infatti, l’ex Empoli (tanto apprezzato in chiave mercato dal Napoli, così come il portiere Vanja Milinkovic-Savic) è stato sostituito al 64′ a causa di un infortunio, con il tecnico che ha scelto Karamoh come subentrante a causa della scarsità di alternative nel reparto.

Non solo Gineitis e Ricci: gli aggiornamenti in casa Torino

L’assenza dei due giocatori sopraccitati, però, non sarà l’unica perdita per i granata. Infatti, il Torino farà a meno di altri sette giocatori: su tutti i lungodegenti Zapata (ex azzurro), Schuurs e Ilkhan, passando per gli infortuni muscolari di Lazaro, Njie, Salama e Savva. Di certo per mister Vanoli non si tratta di una situazione rosea ma, dall’altra faccia della medaglia, ci saranno due rientri preziosissimi.

Infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona, i granata potranno contare nuovamente sul pilastro difensivo Samuel Coco, squalificato quest’oggi, e sul fantasista Nikola Vlasic, rientrante da un infortunio e pronto al ritorno fra i convocati (a meno di sorprese dell’ultimo minuto).

Sebbene la classifica risulti molto tranquilla per il Torino, con la salvezza già ampiamente raggiunta e contemporaneamente l’impossibilità di raggiungere un piazzamento europeo, Vanoli vorrà fare bella figura davanti ad Antonio Conte, del quale è stato suo assistente. Insomma, l’allievo ha l’obiettivo di battere il maestro e, pertanto, non sarà un incontro facile per il Napoli.