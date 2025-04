Delusione Napoli, cambia tutto in vista della volata Scudetto: batosta per Conte!

Sono ore molto difficili in casa Napoli. Antonio Conte è costretto a fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, con lo Scudetto che appare sempre più vicino. Il gap con l’Inter è stato ormai colmato, visto il passo falso dei nerazzurri contro il Bologna. Al momento, la classifica sorride ai partenopei, i quali sono a quota 71 punti a pari merito con i “rivali”. Ciò vuol dire solo una cosa: ci sono ben cinque finali in programma. Infatti, le ultime giornate di campionato saranno cruciali, anche se Antonio Conte rischia di affrontarle con alcune problematiche gravi. Tra queste, c’è ancora una volta, il tema infortuni che rischia di rovinare tutto.

Stagione finita per Neres? Le sue condizioni

Passano le settimane, ma non il risultato finale. Il Napoli prosegue la propria volata verso lo Scudetto, ma la situazione infortuni continua ad essere grave. Questa volta, a pagarne le spese è stato ancora David Neres, il quale rischia di finire anzitempo la sua prima stagione in azzurro.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il brasiliano ha riportato un infortunio prima della sfida del Monza, con la situazione che è apparsa subito abbastanza “critica”. Infatti, il giocatore ha rimediato una lesione distrattativa del soleo della gamba sinistra, proprio come riportato nel comunicato del club azzurro. Tale problematicha viene tradotta in: 25-30 giorni di stop.

Quindi, la stagione di David Neres è già terminata? Forse no. Ci sono piccole possibilità di rivederlo in panchina per le ultime due uscite o forse proprio per l’ultima giornata contro il Cagliari a fine maggio. Si tratta, ovviamente, di una batosta incredibile per il Napoli che perde un uomo chiave in vista della volata Scudetto.

Come cambia il Napoli di Conte?

L’infortunio (l’ennesimo) di David Neres apre uno scenario molto curioso in casa Napoli. Prima dell’infortunio, l’ex Benfica è stato a lungo una pedina chiave in attacco, anche se al suo rientro ha faticato e non poco.

Al tempo stesso, però, la rivoluzione tattica (passaggio al 3-5-2) ha permesso ad alcuni giocatori di mettersi in mostra e non poco. Tra i primi, c’è sicuramente Giacomo Raspadori che ha beneficiato e non poco del nuovo modulo. Forse, in questa volata finale, il Napoli potrebbe cambiare ancora in attacco e non solo.

Infatti, non è da escludere che Conte scelga nuovamente il 3-5-2, dando ancora spazio alla coppia Lukaku-Raspadori che avrà il compito di condurre il Napoli verso il quarto Scudetto.