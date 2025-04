Dallo Scudetto con il Napoli all’Arabia Saudita: la parabola dell’ex spiazza tutti i tifosi

La rosa del Napoli vincitore dello Scudetto 2023 è ormai un ricordo, con tanti giocatori che hanno intrapreso strade diverse per il prosieguo della propria carriera, avventurandosi in realtà totalmente differenti dal mondo azzurro.

Fra le varie destinazioni dei giocatori Campioni d’Italia con il Napoli nella stagione 2023-2024, presto potrebbe comparire la destinazione Saudi Pro League, la massima serie dell’Arabia Saudita. Infatti, un ex giocatore di uno dei grandi protagonisti di quell’annata storica sotto la guida di Luciano Spalletti potrebbe approdare in Medio Oriente durante la prossima finestra di mercato.

Dalla Germania all’Arabia Saudita: la notizia su Kim spiazza tutti

Ha lasciato Napoli dopo circa dodici mesi, durante i quali ha lasciato un’impronta memorabile per l’amore e le prestazioni messe in mostra. Infatti, Kim Min-Jae, arrivato dal Fenerbahce nell’estate del 2022, si dimostrò sin da subito un elemento fondamentale della rosa di Spalletti. Dopo la favolosa annata, però, il giocatore si accasò al Bayern Monaco per una cifra molto importante, anche in termini di plusvalenza. Ora, dopo due anni, potrebbe essere ora di cambiare nuovamente aria: che sia l’Arabia Saudita la prossima destinazione?

Stando a quanto sostenuto da Fabrizio Romano, infatti, il difensore della Corea del Sud non è un intoccabile nella rosa bavarese e potrebbe salutare nel corso della prossima finestra di mercato. Oltre al noto interesse di club inglesi come Chelsea e Newcastle, l’esperto di calciomercato ha svelato l’interesse di alcuni club arabi. In caso di proposte convincenti, club e giocatore sarebbero chiamati a considerare le opzioni attentamente. La carriera di Kim, dunque, potrebbe cambiare nuovamente tra pochi mesi.