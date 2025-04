Kim, il flop al Bayern è chiaro: l’idea sul futuro infiamma il mercato estivo!

Kim Min-Jae, pilastro del Napoli di Spalletti vincitore dello Scudetto, non ha mantenuto le attese iniziali, non riuscendo a confermare i livelli raggiunti in maglia azzurra durante la sua avventura al Bayern Monaco.

Il difensore centrale sudcoreano, tanto amato dal pubblico partenopeo, ha lasciato l’Italia dopo solo una stagione, sebbene quest’ultima sia stata memorabile. La cifra spesa dai bavaresi per il suo acquisto è stata importante ma le prestazioni non hanno giustificato un investimento così ingente.

Kim potrebbe lasciare il Bayern Monaco: piace in Premier League

Viste le prestazioni non eccezionali e la mancanza di continuità, Kim potrebbe lasciare la Bundesliga nel corso della prossima finestra di mercato. Il giocatore è disposto a lasciare il club per intraprendere una nuova esperienza che possa permettergli di raggiungere nuovamente i livelli di Napoli, periodo in cui era considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Stando a quanto riportato da Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato, la prossima avventura del roccioso difensore potrebbe essere in Premier League.

Infatti, , il Chelsea e il Newcastle, club inglesi dalle notevoli ambizioni nazionali e internazionali, hanno sondato il terreno per comprendere la fattibilità di un trasferimento. Ci sono stati i primi colloqui con l’entourage del coreano, in cui le due società hanno palesato il loro interesse.

D’altronde, il profilo di Kim Min-Jae risulta ancora molto interessante: 28 anni di età (29 il prossimo novembre) e solidità sia dal punto fisico che mentale davvero importante. In questa stagione il ragazzo ha racimolato 42 presenze con i tedeschi, siglando 3 reti e confermandosi un’ottima carta anche in chiave offensiva.