ULTIM’ORA – Colpo di scena su Inter-Roma: la nuova data spiazza i tifosi

Notizia improvvisa per il prossimo big match in Serie A: i tifosi restano colpiti dalla possibile scelta della Lega.

L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco ha scombussolato il calendario della Serie A, portando al rinvio dell’intera giornata di campionato prevista ieri. L’ulteriore decisione del Governo di annullare tutti gli eventi sportivi in programma sabato ha reso tutto ancora più complicato e ora l’importante gara tra Inter e Roma è sotto la lente d’ingrandimento, anche in ottica Scudetto.

Non è semplice trovare una quadra, considerando anche i vari impegni nelle altre competizioni dell’Inter. Nel frattempo la Lega sta valutando un’ipotesi che lascia tutti sorpresi, considerando anche quelle che sono state le decisioni arrivate in giornata.

Inter-Roma, ipotesi fischio d’inizio posticipato per sabato alle ore 20:45

La Lega cerca una soluzione valida per riprogrammare la sfida tra i due club: disputare la gara sabato sera sarebbe l’opzione ideale per l’Inter.

In attesa dell’ufficialità da parte della Lega, secondo le ultime indiscrezioni il big match tra Inter e Roma dovrebbe essere posticipato alle 20:45 di questo sabato. La gara era inizialmente in programma alle ore 18 ma in giornata si è vociferato del fatto che la sfida sarebbe dovuta andare in scena domenica in un orario non prestabilito.

Il prossimo mercoledì, però, l’Inter è impegnata in Champions League nello scontro con il Barcellona: preparare una sfida così importante in così poco tempo sarebbe difficilissimo. Proprio per questo la dirigenza nerazzurra e la Lega stanno cercando di trovare una soluzione adatta alle esigenze del club milanese, magari posticipando la sfida alle 20:45 del sabato. Si attendono, a tal riguardo, novità ufficiali da parte della Lega di Serie A.