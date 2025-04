Orsolini-Napoli, contatti in corso! L’indiscrezione sul mercato azzurro

L’eroe della vittoria contro l’Inter accostato al club azzurro, contatti in corso con la dirigenza del Napoli: i dettagli.

Il gol di Riccardo Orsolini contro ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. La sua semi-rovesciata al 94′ minuto contro i nerazzurri regala agli uomini di Antonio Conte l’aggancio in classifica a 71 punti. Un vero e proprio sogno per i tifosi partenopei, che adesso come non mai credono nel traguardo finale.

E c’è un’indiscrezione che, a dir la verità, potrebbe far scattare ulteriormente la scintilla nei cuori dei tifosi azzurri. A riportarlo è la Repubblica. Non è un mistero che la dirigenza partenopea stia valutando una serie di profili da portare a Napoli la prossima stagione per rinforzare una rosa che avrà anche l’impegno Champions League.

Orsolini-Napoli, contatti in corso: i dettagli

E allora ecco che spunta l’idea. Come rivelato dal quotidiano, tra il Napoli e Riccardo Orsolini sono in corso contatti da ormai diverso tempo. L’attaccante classe 1997 ha messo a segno 14 reti e 4 assist nelle 33 partite giocate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Un bottino notevole che adesso lo pone davanti ad un bivio.

Orsolini ha il contratto in scadenza nel 2027, ed il suo futuro è chiaramente incerto. Rinnovare con il Bologna e diventare ufficialmente la bandiera del club emiliano anche nella prossima, eventuale, Champions League. Oppure cambiare aria e tentare la fortuna con un club nuovo, magari scudetto, come il Napoli.

Occhio alle prossime settimane perchè il nome di Riccardo Orsolini ha già conquistato i cuori dei tifosi del Napoli che, quindi, non vedrebbero l’ora di accoglierlo in città per vestire la maglia azzurra.