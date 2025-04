Osimhen, colpo di scena dall’Inghilterra: accadrà in estate!

Ci sono novità importantissime sul futuro di Victor Osimhen. Nelle ultime ore, è giunta una notizia cruciale per il giocatore.

Il nome di Victor Osimhen resta tra i più chiacchierati in chiave futuro. Il calciatore è di proprietà del Napoli, ma attualmente veste la maglia del Galatasaray. Il futuro, però, è già molto chiaro con il nigeriano che approderà altrove nei prossimi mesi. Ad oggi, una pista resta molto aperta: la Premier League.

Osimhen nel mirino dello United: arriva la conferma

Sono ore molto calde in casa Napoli. Il club azzurro starebbe già lavorando al futuro e in modo particolare alle cessioni. Al primo posto tra queste ci sarebbe Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dalla Campania. Il calciatore nigeriano verrà ceduto al termine della stagione, anche se prima bisognerà capire quale sarà la prossima destinazione della sua carriera.

A tal proposito, come riportato da “Manchester Evening News” Victor Osimhen sarebbe il primo obiettivo per l’attacco del Manchester United. I Red Evils vivono una stagione tutt’altro che semplice, motivo per il quale vorrebbero ripartire dall’ormai ex Napoli.

Oltre al nome del nigeriano, però, in lista ci sarebbe anche Liam Delap, attaccante di proprietà dell’Ipswich. I due centravanti sarebbero nel mirino del Manchester United, il quale potrebbe quindi “semplificare” i piani del Napoli e permettere agli azzurri di incassare introiti importanti.