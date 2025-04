Napoli su Orsolini, svelata la reazione del Bologna: le ultime

Il Bologna ha già in mente un piano sulla gestione di Orsolini: le ultime notizie tengono sulle spine i tifosi del Napoli.

Uno dei veri protagonisti del match tra Bologna ed Inter e dell’intero campionato dei rossoblù è sicuramente Riccardo Orsolini. Nelle ultime due stagioni il rendimento dell’esterno è migliorato in maniera esponenziale, rendendolo uno dei giocatori più interessanti della Serie A. La convocazione in Nazionale maggiore sarebbe la ciliegina sulla torta per le sue prestazioni a dir poco strepitose.

Non è una novità il forte interesse del Napoli sull’esterno del Bologna: da tempo ormai Orsolini è finito nel mirino della dirigenza azzurra ed è un vero obiettivo di mercato. Nel frattempo, però, il Bologna ragiona su una decisione definitiva sul futuro dell’attaccante.

Marchetti: “Il Bologna non vuole dare via Orsolini”

Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è molto difficile che il Bologna ceda Orsolini quest’estate. L’esterno è uno degli uomini migliori di Italiano e, a meno che non ci siano grandi offerte, non si muoverà dal club emiliano.

Intervistato da Marte Sport Live, il noto giornalista Luca Marchetti ha parlato dell’interesse del Napoli su Riccardo Orsolini, sottolineando come il Bologna abbia intenzione di blindare il talento classe ’97:

“Orsolini piace da tempo al Napoli, già dai tempi in cui giocava con l’Ascoli. Sta facendo una stagione strepitosa e oggi il ragazzo è uno dei calciatori più in vista del campionato, capace di portare la sua squadra in Champions League. Anche per questo motivo il Bologna non vuole dare via Orsolini in estate e punta a tenerselo stretto, a meno che non arrivi un’offerta davvero molto importante che possa far cambiare idea alla dirigenza rossoblù. Si punta a tenerlo, anche se immagino che lui si senta pronto per il salto in una grandissima squadra”

Dichiarazioni Conte, il punto di vista di Marchetti

Il giornalista ha detto la sua sulle scottanti dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte negli ultimi giorni: per il giornalista è sicuro che non abbiano affatto aiutato la squadra azzurra, rischiando anzi di penalizzarla.

Luca Marchetti ha poi continuato a parlare del Napoli e in particolare del tecnico azzurro Antonio Conte. Secondo il giornalista le sue recenti dichiarazioni potrebbero rendere più complicato il finale di stagione del Napoli: