Buongiorno, da Sky la novità sulle condizioni: cosa trapela sul rientro

Non solo David Neres: in casa Napoli la lente d’ingrandimento è puntata tutta anche sul difensore Alessandro Buongiorno, alle prese con una tendinopatia che lo ha tenuto fuori in occasione delle ultime due partite contro Bologna e Monza.

Quest’oggi, per il Napoli è arrivata la doccia gelata: David Neres dovrà restare fuori per almeno tre settimane, scenario che lo mette a rischio da qui al termine del campionato. Una notizia davvero pesantissima per Antonio Conte, che deve fare a meno del titolare (l’unico, al netto di un Noah Okafor mai dentro gli schemi del tecnico salentino) sulla fascia sinistra. C’è ora curiosità per capire se Conte continuerà a puntare sul 4-3-3 con Spinazzola (o, a sorpresa, Okafor) titolare a sinistra o se si ripiegherà sul 3-5-2 con Giacomo Raspadori in campo dal primo minuto, già a partire dalla sfida contro il Torino.

Tuttavia, a Castel Volturno si cercano di capire come reagisce anche Alessandro Buongiorno: il centrale è alle prese con una tendinopatia, ma c’è tutta la voglia da parte sua di scendere in campo in un match molto speciale per lui, in quanto grande ex di giornata. Nei prossimi giorni la situazione sarà sicuramente più limpida, ma intanto l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini svela le ultimissime sul numero 4 azzurro.

Notizie Napoli calcio, Buongiorno aumenta i carichi di lavoro: la rivelazione

Alessandro Buongiorno spera di poter scendere in campo nella prossima sfida del campionato di Serie A, che vedrà il Napoli ospitare al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta il suo ex Torino.

Di seguito, quanto evidenziato da Massimo Ugolini in collegamento con Sky Sport 24:

“A Castel Volturno hanno aumentato i carichi di lavoro per quel che riguarda il recupero di Alessandro Buongiorno, quindi trapela un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo già domenica sera contro il Torino, la sua ex squadra. Considerando anche il forfait di Juan Jesus, per lui campionato finito, Rafa Marin ha fatto bene all’esordio in campionato da titolare contro il Monza, ma per quello che si è visto Buongiorno è un’altra cosa”.

Ultime notizie SSC Napoli: Neres rischia un mese

Per David Neres, invece, c’è la possibilità che ci possa essere la chiusura anticipata della stagione, nella peggiore delle ipotesi. Così come sottolineato da Ugolini, il tentativo del Napoli è quello di metterlo nelle condizioni di scendere in campo nelle ultimissime partite.

In ogni caso, ci sono pochissimi dubbi sul fatto che il brasiliano salterà le sfide contro il Torino, il Lecce e il Genoa.