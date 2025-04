Batosta David Neres, Napoli gelato: Conte alza bandiera bianca

In casa Napoli, di fatto, è arrivata una bruttissima notizia che riguarda David Neres.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’ultimo di campionato, è riuscito a tornare in vetta alla classifica. Dopo la vittoria degli azzurri sul Monza ed il ko dell’Inter a Bologna, infatti, la squadra partenopea e quella meneghina sono a pari punti.

Archiviata la gara contro il Monza, dunque, il Napoli è ora atteso dalla gara di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino. Tuttavia, proprio in questi minuti, per Antonio Conte è arrivata una bruttissima notizia in vista delle ultime cinque campionato.

Napoli, stagione finita per David Neres: le ultime da Castel Volturno

Come comunicato dal Napoli, infatti, David Neres si è sottoposto questa mattina al Pineta Grande Hospital agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo alla gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Con questa diagnosi, quasi sicuramente, si sancisce la conclusione della stagione per David Neres. Il brasiliano, di fatto, difficilmente tornerà a disposizione per quest’ultimo scorcio di campionato.