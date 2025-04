Napoli, ecco come sta David Neres: l’annuncio di Conte

Antonio Conte, dopo la gara vinta contro il Monza, si è soffermato anche sulle condizioni di David Neres.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, di fatto, il Napoli ha preso altri tre punti davvero importanti. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno sconfitto quest’oggi il Monza di Nesta con il gol di Scott McTominay.

Tuttavia, al netto della grandissima importanza della gara vinta contro i brianzoli, il Napoli ha davvero giocato male. Basta pensare che nel secondo tempo, di fatto, gli azzurri hanno iniziato a tirare in porta dopo l’ora di gioco. Anche se bisogna sottolineare che l’assenza di David Neres incide tanto sulla costruzione offensiva da parte dei partenopei. Proprio sulle condizioni del brasiliano, di fatto, bisogna registrare delle dichiarazioni di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti parlato così dell’ex Benfica:

“David Neres? Ha avuto un problema al soleo, stiamo avendo troppi problemi lì ed è strana come cosa. Può darsi che il problema siano i campi di Castel Volturno. Si dovevano fare, almeno speriamo che si lavorino. C’è grande apertura, faccio da garante ma non posso fare nulla se non si fanno certe cose”.