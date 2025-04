Addio Napoli, scelta definitiva: ha già salutato Conte

In casa Napoli bisogna registrare già un addio definitivo.

Dopo aver pareggiato contro l’Empoli, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto un successo davvero importante. I partenopei, infatti, hanno sconfitto sabato scorso il Monza di Alessandro Nesta con il gol realizzato da Scott McTominay nel corso della seconda frazione di gara.

Questa vittoria contro i brianzoli è stata davvero fondamentale per il Napoli, vista anche la sconfitta dell’Inter nella trasferta dello Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, però, tra le fila della squadra di Antonio Conte bisogna registrare un addio ormai definitivo.

Calciomercato Napoli, addio deciso: il giocatore è ai saluti

Secondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘tmw’, infatti, il Cagliari è ormai convinto di riscattare Elia Caprile dal Napoli. Al club partenopeo, dunque, andrebbero gli 8 milioni di euro fissati nella trattativa con i dirigenti rossoblù lo scorso gennaio.

Elia Caprile, dopo soli sei mesi trascorsi con la maglia del Napoli, è già pronto a dire addio ai colori azzurri. Lo stesso estremo difensore, tra l’altro, ha espresso in intervista recente la sua volontà di non fare il secondo a nessuno. Il club partenopeo, infatti, ha ancora tutta l’intenzione di puntare su Alex Meret per la prossima stagione.