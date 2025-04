Serie A, stabilita la data per i recuperi: quando si giocheranno le partite

La Serie A si ferma per rispettare la morte di Papa Francesco: nelle scorse ore era stato annunciato il rinvio di quattro della trentaduesima giornata del campionato, ma ora arrivano i dettagli in merito al recupero.

Questa mattina, la notizia della morte di Papa Francesco ha gelato tutto il mondo, fedeli e non. Immediato anche il cordoglio da parte del mondo del pallone che, così come reso noto in mattinata, ha deciso di fermarsi per rispettare la scomparsa del Pontefice, tra l’altro grande appassionato di calcio e tifosissimo del San Lorenzo, oltre che molto vicino allo sport.

“Con Francesco se ne va un uomo che mancherà a tutti, non solo ai cattolici. Francesco ha saputo trasmettere il senso della bontà, della solidarietà, dell’inclusione a prescindere. Un uomo che sapeva ascoltare prima di parlare”: questo il toccante saluto riservato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso un post social (clicca qui per leggere tutto il messaggio del patron azzurro).

Proprio in questi minuti, la Lega di Serie A è intervenuta con un comunicato ufficiale per stabilire definitivamente la data in cui le quattro partite oggi rinviate (ma che erano in programma per quest’oggi) saranno disputate.

Recuperi Serie A, le partite si giocheranno mercoledì 23 aprile: il comunicato

La Lega di Serie A ha reso noto il programma dei recuperi per quelle partite che, inizialmente programmate per oggi, lunedì 21 aprile, non si disputeranno per rispettare la memoria di Papa Francesco.

Di seguito, il comunicato della Serie A: