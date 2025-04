Rivoluzione Napoli, c’è un super colpo in arrivo: spunta la conferma ufficiale!

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importantissimo in vista del futuro. Negli ultimi minuti sono emersi dettagli importanti.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio, vista l’attuale classifica in campionato. Al momento, gli azzurri sono a pari punti con l’Inter a quota 71, motivo per il quale lo Scudetto è più che mai in bilico. Oltre a ciò, la dirigenza avrebbe piani ancor più ampi vista la volontà di costruire una squadra molto competitiva. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli chiave circa l’acquisto di un noto calciatore.

Il Napoli ha scelto Sudakok: arriva la conferma ufficiale!

Il Napoli è pronto a fare un mercato importantissimo. Dopo la delusione arrivata a gennaio, la dirigenza è prontissima a tornare alla ribalta e lo farà con un super colpo. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero emersi dettagli chiavi su un vecchio obiettivo: Georgiy Sudakov.

Il calciatore in questione è di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma nei prossimi mesi verrà ingaggiato da un top club. I contatti con il Napoli sono ormai molto frequenti, ma nelle ultime ore sarebbero emerse novità importanti. Infatti, Sergei Palkin, CEO della società ucraina, ha rilasciato alcuna dichiarazioni a “Give Me Sport” parlando della possibile cessione del giocatore. Di seguito le sue parole.

“Siamo in trattativa con una società, con la quale chiuderemo a condizioni molto favorevoli. Qualora la trattativa non dovesse concretizzarsi, troveremo un nuovo club. Al momento, posso dire che Sudakov potrebbe militare in Serie A o in Premier League”.

Naturalmente, il club in questione è il Napoli. Infatti, al momento gli azzurri sarebbero in pole position per l’acquisto del centrocampista. I contatti sono molto avanzati, ma servirà raggiungere un importante accordo economico.