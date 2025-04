Orsolini-Napoli, c’è la svolta improvvisa: l’annuncio gela la dirigenza!

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il club sarebbe sulle tracce di Riccardo Orsolini, anche se nelle ultime ore è arrivato un annuncio importantissimo.

Sono ore molto calde in casa Napoli. La società azzurra vive una stagione da assoluto protagonista in Italia, motivo per il quale la società sarebbe già proiettata sull’immediato futuro prossimo. Al momento, però, regna grossa incertezza sul futuro di Antonio Conte che potrebbe dire addio dopo una sola annata. In realtà, l’obiettivo della società è quello di trattenere il tecnico, ma per fare ciò sarà necessario un mercato da “leader”. Non a caso, nelle ultime ore, sarebbe emerso un noto importantissimo in ottica futura: Riccardo Orsolini, ormai sempre più protagonista col Bologna di Italiano.

Orsolini nel mirino del Napoli, ma occhio alla concorrenza

Il Napoli è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato, o forse più di uno. La società azzurra, dopo aver fatto i conti con una sessione invernale da “incubo”, sarebbe pronta a cambiare totalmente rotta. Non a caso, la decisione sarebbe quella di puntare su calciatori di qualità, i quali aumenteranno e non poco il valore della rosa.

La domanda più blasona resta una: quale sarà il futuro di Conte? La risposta resta sconosciuta, anche se la dirigenza azzurra e il presidente De Laurentiis starebbero pensando ad un mercato da sogno per trattenere l’allenatore. Il primo nome sulla lista è quello di Riccardo Orsolini, esterno di proprietà del Bologna.

Il calciatore italiano vive una stagione da assoluto protagonista, motivo per il quale potrebbe arrivare il salto di qualità nei prossimi mesi. L’affare con il Bologna potrebbe essere più complicato del previsto a causa dell’ardua concorrenza. Nelle ultime ore, infatti, Nicolò Schira tramite il proprio profilo “X” ha sottolineato l’interesse di un altro club nei confronti dell’attaccante. Di seguito l’annuncio.

“Milan e Napoli sono interessati all’esterno del Bologna Riccardo Orsolini. Il Bologna lo considera un giocatore fondamentale e già lo scorso gennaio aveva rifiutato un’offerta del Milan (18 milioni di euro + Okafor in prestito 6 mesi)”.

Orsolini è l’uomo giusto per il Napoli di Conte?

Riccardo Orsolini è ormai l’uomo del momento. La rete allo scadere contro l’Inter sta permettendo al giocatore di tornare al primo posto nelle gerarchie dei vari club. Non a caso, da qui e dall’incedibile stagione in corso sarebbe nato l’interesse di diverse società.

In realtà, però, Orsolini potrebbe essere davvero l’uomo giusto per il Napoli. L’italiano vanta ottime qualità offensive e non solo, le quali gli permettono di essere l’uomo in più negli ultimi metri. Tali caratteristiche potrebbero essere ideali per il gioco di Antonio Conte, il quale potrebbe avere una risorsa importantissima in rosa.