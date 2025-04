Napoli, la lotta scudetto con l’Inter accende Conte: il retroscena

Sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter bisogna registrare un importante retroscena.

Dopo aver battuto l’Empoli, di fatto, il Napoli ha ottenuto un altro successo molto importante. I partenopei, seppur con grande sofferenza, hanno battuto sabato scorso il Monza con il gol di Scott McTominay.

Tuttavia, a sorpresa, per il Napoli è stata importante anche la giornata di ieri. L’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, è caduta allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Con questo risultato dei nerazzurri, dunque, la squadra partenopea e quella nerazzurra si trovano insieme al comando della classifica del campionato di Serie A. Proprio su questa lotta scudetto così serrata, nel frattempo, bisogna segnalare un retroscena su Antonio Conte.

Napoli, Conte ha gli occhi della tigre per la lotta scudetto

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, il tecnico salentino è agguerritissimo per cercare di vincere questo scudetto. Lo stesso Antonio Conte ha mostrato gli occhi della tigre nel post gara di Monza.

Il Napoli, di fatto, non sta fornendo delle prestazioni da ricordare, ma è certo che non mollerà. Antonio Conte, infatti, ha sempre fornito una grandissima mentalità alle sue squadre e quella azzurra non è da meno.