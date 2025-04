Inter e Napoli, rischio spareggio Scudetto: come funziona e qual è stato l’unico precedente in Serie A

Rischio spareggio Scudetto per la Serie A 2024-25: ecco che cosa succede tra Napoli e Inter e qual è l’unico precedente storico

Uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. E tutto merito degli strappi e dei passi falsi di Napoli e Inter, che da inizio campionato hanno dato continuità e battaglia, riuscendo poi a staccare dalle antagoniste Juventus e Atalanta.

Le formazioni di Simone Inzaghi e Antonio Conte potrebbero concludere la stagione a pari punti. E il regolamento, cambiato solo recentemente, prevede che a parità di punti in classifica, per l’assegnazione Scudetto sarà necessario ricorrere ad uno spareggio.

Inter e Napoli a pari punti, come funziona lo spareggio Scudetto

Lo spareggio Scudetto è stato reintrodotto dalla stagione 2022-23, proprio quella vinta dal Napoli di Spalletti. Nelle ultime due edizioni non è stato necessario a ricorrere ad una finalissima. Mentre per quest’anno, le cose potrebbero variare.

Infatti, Inter e Napoli sono punto a punto e potrebbero concludere il campionato in perfetto parità. Attualmente, i nerazzurri sono primi per differenza reti. Proprio questo criterio, il terzo in ordine, sarà quello valido per assegnare il campo di gioco dello scontro diretto. I criteri da scartare, invece, riguardano gli scontri diretti, ma sia l’andata che il ritorno sono terminati 1-1.

Dunque, secondo la Lega Serie A, la partita si disputerà nel campo di casa di chi ha una maggiore differenza reti e in questo caso sembra essere, senza ombra di dubbio, l’Inter. Infatti, attualmente ha +40. La Lega si riserva anche la possibilità di cambiare la sede dello spareggio Scudetto, per motivi di ordine pubblico.

Spareggio Scudetto: il precedente

C’è un unico precedente della Serie A a girone unico che ha deciso l’assegnazione dello Scudetto e risale al campionato 1963-64, quando l’Inter di Herrera sfidò il Bologna di Fulvio Bernardini. Praticamente due squadre storiche. E in quella circostanza, passò la formazione rossoblu 2-0. La gara si disputò all’Olimpico. E tra l’altro, quello Scudetto è anche l’ultimo vinto dalla formazione emiliana.

Ben 61 anni dopo la squadra nerazzurra potrebbe ritrovarsi nuovamente a giocare una finalissima per l’assegnazione del tricolore. Ma mancano ancora cinque giornate, che decreteranno la classifica finale. È ancora lunga e tutto può succedere. La sfida al Dall’Ara tra Bologna e Inter, decisa da Orsolini, insegna.