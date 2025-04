Napoli ringrazia Orsolini, Pasqua rovinata per l’Inter: ecco chi è primo in classifica

Riccardo Orsolini regala una Pasqua ancora più felice ai tifosi del Napoli: il Bologna vince allo scadere contro l’Inter

Il golasso di Orsolini permette al Bologna di vincere contro l’Inter 1-0, proprio allo scadere, con una rovesciata straordinaria.

Era praticamente l’ultimo giro di orologio, quando Miranda ha battuto una rimessa verso l’interno dell’area di rigore. Poi il tentativo vincente di rovesciata di Orsolini, lasciato colpevolmente senza marcatura. Precisa e angolata, la conclusione si è infilata alle spalle di Sommer e ha regalato un successo clamoroso per i padroni di casa. Infatti, in ottica qualificazione in Champions League, questi tre punti valgono oro colato per la banda di Vincenzo Italiano, che mette ancora più pressione alla Juventus.

La classifica di Serie A dopo Bologna-Inter

Dunque, perfetta parità in classifica tra Inter e Napoli, ma attualmente i nerazzurri sono ancora primi in classifica per la netta differenza reti. Infatti, nonostante gli azzurri abbiano la miglior difesa del campionato, la formazione di Inzaghi ha il miglior attacco con 72 marcature e con una differenza di +40.

La parità di punti tra Inter e Napoli, se dovesse mantenersi stabile fino al termine del campionato, porterà le due formazioni a giocarsi lo Scudetto con lo spareggio. In tal caso, l’Inter avrebbe il vantaggio di giocare a San Siro lo scontro diretto per il numero di gol fatti. La Lega Serie A, però, riserva la possibilità di cambiare sede della finalissima per eventuali rischi di ordine pubblico.