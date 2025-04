Futuro Conte, c’è un colpo di scena: l’annuncio in diretta

Dopo l’ultimo turno di campionato, di fatto, bisogna registrare un importante annuncio sul futuro di Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha raggiunto l’Inter di Simone Inzaghi in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Dopo il successo degli azzurri contro il Monza, infatti, la ‘Beneamata’ è caduta ieri allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna.

Tuttavia, oltre alla lotta scudetto, in queste ore si sta parlando molto anche sul futuro di Antonio Conte. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un colpo di scena molto importante.

Ivan Zazzaroni, nel corso del programma televisivo ‘Pressing in onda su Canale 5’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Futuro di Antonio Conte? Non andrà via da Napoli per andare a guidare un’altra squadra, piuttosto resterà fermo. Qualcuno lo chiama, ma lui non risponde. Juventus e Milan non l’hanno cercato”.