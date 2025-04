“Calendario? A nessuna squadra piace”: da Milano arriva la bordata che infiamma lo Scudetto!

La Serie A continua ad essere molto combattuta. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio molto importante sullo Scudetto direttamente da Milano.

La lotta ai vertici della Serie A continua ad attirare l’attenzione di tutti. Il duello tra Inter e Napoli non è affatto terminato, con le due compagini che si trovano appaiate a quota 71 punti. La stagione non è ancora terminata, motivo per il quale nelle prossime settimane sarà cruciale capire l’atteggiamento delle squadre. Intanto, però, è arrivata una bordata che infiamma ancor più la lotta.

Barella sprona l’Inter: “Noi lotteremo sempre fino alla fine della stagione”

Sono ore caldissime in Italia e in modo particolare in Serie A. La sconfitta dell’Inter a Bologna ha riacceso nettamente le speranze del Napoli, il quale adesso si ritrova in vetta (assieme ai nerazzurri) a quota 71 punti. Da Milano si respira un certo pessimismo, ancor più dopo il risultato molto deludente.

A tal proposito, dopo la sconfitta in Emilia, Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Sport” analizzando il calo della sua squadra e sopratutto la lotta con il Napoli. Di seguito le parole del giocatore.