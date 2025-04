“Ora tocca a loro”, McTominay e Di Lorenzo mandando un messaggio all’Inter

Scott McTominay e Giovanni di Lorenzo mandano un messaggio all’Inter: i due azzurri sono stati chiarissimi dopo la vittoria di Monza.

Un brutto Napoli espugna l’U-Power Stadium di Monza, mettendo a segno la seconda vittoria di fila dopo quella interna contro l’Empoli. Dopo un primo tempo avaro di emozione e chiusosi sul punteggio di 0-0, a togliere le castagne dal fuoco per la squadra di Conte ci pensa McTominay nella ripresa. Una rete dall’importanza capitale che consegna tre punti d’oro in chiave Scudetto ai partenopei. I campani tornano a vincere in trasferta dopo 91 giorni: l’ultimo acuto risaliva al 18 gennaio contro l’Atalanta. Almeno per una notte, il Napoli aggancia il primo posto, in attesa di Bologna-Inter.

McTominay e Di Lorenzo lanciano un messaggio all’Inter

Al termine della gara, uno dei primi a commentare il successo azzurro è stato proprio il man of the match, Scott McTominay. Lo scozzese ha parlato ai microfoni di DAZN: “Dobbiamo migliorare, grandi meriti vanno al Monza per la partita che ha fatto. Adesso spetta all’Inter rispondere. Dobbiamo migliorarci tutti”.

Anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, al fianco di Scott McTominay durante l’intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Scott? Aiuta tantissimo. È un giocatore forte, ma lo sapevamo. Ha sorpreso l’impatto che ha avuto. È forte, si è subito messo a disposizione. Siamo contenti dei quarta vittoria sofferta. Sono tre punti importanti per il nostro percorso. La squadra è sempre rimasta in partita e concentrata. Queste sono partite difficili da sbloccare. Da qui alla fine sarà tosta, dovremo fare tutto qualcosa in più”.