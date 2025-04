Napoli, stupendo annuncio di De Laurentiis per i tifosi: accadrà a fine stagione

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis lascia increduli i tifosi, che ora aspettano solo la fine della stagione per godersi questa novità

Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, è tornato a far di sé a seguito di un’intervista rilasciata a Radio CRC. Dopo le parole espresse ieri dal tecnico Antonio Conte in conferenza stampa, che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi sul futuro, il presidente ha voluto tranquillizzare l’ambiente con le sue parole.

Il Napoli e l’intera piazza ora dovrà cercare di non lasciarsi influenzare da ciò che accade all’esterno, ma rimanere concentrata per il campionato. In questo pomeriggio infatti gli azzurri sono attesi alla sfida di campionato contro il Monza, decisiva per mettere ulteriore pressione all’Inter, in campo domani contro il Bologna.

De Laurentiis annuncia il nuovo film del Napoli: ecco le sue parole

Dopo l’immenso successo del film “Sarò con te” che ha raccontato tutti i retroscena di spogliatoio della cavalcata del Napoli verso lo Scudetto, De Laurentiis ha annunciato una seconda parte che uscirà al termine della stagione.

“Sto realizzando in parallelo un altro film di questa stagione, dal momento della firma di Conte. Voglio farlo uscire a fine giugno, ne sto parlando anche con le varie piattaforme“

De Laurentiis ha raccontato ciò che ci sarà all’interno del nuovo film:

“Ho scelto un ragazzo di 16 anni (protagonista nel film “Napoli New York”), un attore straordinario. Mi è venuto a trovare durante l’intervallo di Napoli-Empoli con la mamma: gli ho detto che deve raccontare la stagione con la sua spontaneità, abbiamo intervistato giornalisti, attori e cantanti”.

Poi su Napoli e la città: