McTominay e la cena di squadra con il Napoli: rivelazione in diretta

Le parole di McTominay in diretta sulla cena di squadra avuta in settimana, lascia un racconto emozionante ai tifosi

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Napoli, valida per la 33esima giornata di campionato. Ci troviamo oramai nel rush finale della stagione, con gli azzurri ancora in piena lotta Scudetto contro l’Inter. In caso di vittoria infatti, la formazione guidata da Antonio Conte aggancerebbe proprio i nerazzurri a quota 71 punti, in attesa poi di Bologna-Inter in campo domani.

Vincere per mettere ulteriore pressioni ad una squadra che in settimana ha speso tanto per passare il turno in Champions League e che ora dovrà fare i conti anche con la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sul calendario il Napoli può sicuramente gioire, ma ogni partita ha una storia a sé e, spesso, è capitato di perdere punti. Il Monza è pronto a cercare un riscatto da ultima della classe e cercherà indubbiamente di non sfigurare.

Il Napoli è carico sulla sfida al Monza: le parole di McTominay

Durante il prepartita di Monza-Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN il centrocampista azzurro Scott McTominay che ha raccontato la cena vissuta con la squadra e i presupposti della sfida.

“La cena di squadra è stata un bel momento passato tutti insieme. C’erano cantanti e comici, è stata un’esperienza molto bella” – dice lo scozzese.

Il centrocampista si è mostrato molto importante per il gioco del Napoli, capace di dare ampiezza e carattere all’intero reparto offensivo: