Manna risponde a Conte: l’annuncio prima di Monza-Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, replica alle parole di Antonio Conte: il ds azzurro è stato categorico.

L’imperativo è uno in casa Napoli: vincere. La squadra di mister Antonio Conte cerca conferme ulteriori dopo il convincente successo casalingo contro l’Empoli per proseguire a passo spedito il cammino in campionato. La compagine partenopea questo pomeriggio sarà di scena sul rettangolo verde dell’U-Power Stadium per misurarsi contro l’ultima della classe, il Monza (33^ giornata di Serie A). La squadra di Nesta, sempre più vicina al baratro della retrocessione, sta vivendo una stagione da incubo: è ultima con appena 15 punti, reduce da tre ko di fila e senza vittoria dal 13 gennaio.

Manna presenta Monza-Napoli: il ds risponde a Conte

Sulla carta è un avversario più che abbordabile per il Napoli, ma l’insidia è dietro l’angolo. La squadra di Conte brama la seconda vittoria di fila, che varrebbe come settimo risultato utile consecutivo, per alimentare sempre più il sogno Scudetto e continuare a far sentire proprio fiato sul collo all’Inter, atteso domani a Bologna. I partenopei vogliono un successo in trasferta che manca dal 18 gennaio contro l’Atalanta.

Prima del calcio d’inizio di Monza-Napoli, il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il ds ha parlato di presente e futuro del club, rispondendo anche alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte: “Parole Conte? Mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi. Dobbiamo vincere questa partita, siamo alla prima di sei finali. Vogliamo conquistare la Champions quanto prima per far felici i nostri tifosi e poi vogliamo coltivare il nostro sogno che è quello di dare fastidio fino alla fine all’Inter. Siamo concertati sul presente, con il mister parleremo in futuro. Napoli del futuro? Stiamo lavorando, abbiamo parlato con tanti giocatori. Bisogna capire come finiamo la stagione, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Vogliamo migliorare questa rosa”.

In conclusione, Manna ha parlato dell’operazione che ha portato Scott McTominay in azzurro: “È un calciatore importante e per me aveva solo bisogno di sentirti protagonista e al centro del progetto. È un giocatore dal livello assoluto, soprattutto sull’aspetto umano. Siamo molto contenti delle sue prestazione. Poi c’è da dire che il mister è stato bravissimo a valorizzarlo. Restiamo attenti sul mercato per cercare di raccogliere le giuste opportunità”.