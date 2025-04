“Infortuni? La colpa è dei campi”, Conte manda un’altra frecciata a De Laurentiis

Antonio Conte fa sentire la propria voce dopo la vittoria contro il Monza: l’allenatore salentino manda una serie di frecciatine a De Laurentiis.

È stato un Antonio Conte a tutto spiano quello che ha parlato ai microfoni di emittenti tv e della stampa in generale dopo la cruciale vittoria Scudetto in casa del Monza. L’allenatore azzurro non ha usato giri di parole sul suo futuro, ma anche quando si è trattato di andare a toccare degli aspetti che riguardano Aurelio De Laurentiis. L’esperto tecnico salentino ha sfruttato l’intero post gara per mandare al presidente del club partenopeo delle palesi frecciatine, una di queste è legate ai campi di allenamento del centro sportivo di Castel Volturno.

Conte bacchetta De Laurentiis: la frecciatina sui campi di Castel Volturno

Dopo Monza-Napoli, Antonio Conte ha punzecchiato Aurelio De Laurentiis in più circostanze e su più fronti. Uno dei temi su cui il mister azzurro si è fatto sentire è quello legato ai campi di Castel Volturno. L’ex Chelsea si è sfogato ai microfoni di Dazn: “David Neres? Ha avuto un problema al soleo, stiamo avendo troppi problemi lì ed è strana come cosa. Può darsi che il problema siano i campi di Castel Volturno. Si dovevano fare, almeno speriamo che si lavorino. C’è grande apertura, faccio da garante ma non posso fare nulla se non si fanno certe cose”.

Nel corso dell’intervista, Conte ha anche parlato del suo futuro: “A Napoli sto benissimo, anche la mia famiglia si è integrata: c’è sempre il sole, si mangia alla grande ed il tifoso napoletano non ti fa mai stare solo. Poi, di fatto, bisogna pensare al futuro. C’è grandissima apertura su tutti i punti di vista, ma poi si sa chi mi prende si prende anche aspettative. Queste ultime me le metto, quando c’è Conte si chiede sempre qualcosa in più”.

Proprio in merito al tema centro sportivo, prima della sfida Monza-Napoli, Aurelio De Laurentiis si è esposto, facendo una promessa: “Stiamo valorando diverse possibilità. Bisogna verificare tante cose, ma io voglio fare 10 campi di calcio regolamentari, di cui 4 in erba e 6 sintetici. Su uno dei campi dedicati alla Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti. Ci sto mettendo la faccia: il il primo settembre inizierò i lavori del centro sportivo“.