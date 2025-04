Caro De Laurentiis, a cosa stai pensando dopo tutto questo?

Ecco l’editoriale del nostro direttore Antonio Manzo sul momento del Napoli dopo il successo di Monza.

Sei il Presidente di una società che da più di venti anni si è concessa pochi passi falsi, pochissimi.

Sei consapevole di non aver saputo gestire l’effetto Scudetto, di aver fatto vincere l’ego sulla programmazione ma la sbandata – a quanto pare – è durata solo un anno.

Sei così da sempre, da prima del Napoli, da prima delle fughe in motorino: prendere o lasciare, coerente a te stesso nel bene e nel male.

Hai avuto fiuto per campioni e allenatori e la capacità di scansionarli come uomini al 100% dopo appena cinque minuti di chiacchierata: prima che se ne accorgessero tifosi, media e addetti ai lavori.

Cosa starà pensando De Laurentiis?

Cosa starai pensando ora che un tuo allenatore, come mai successo prima, a campionato in corso e in piena lotta Scudetto, inizia a ridimensionare ciò che hai costruito in tutto questo tempo? Ora che ti vengono sottolineate anche le zolle colpevoli degli infortuni a Castel Volturno? Ora che ti dicono che senza centro sportivo, settore giovanile e stadio non si potrà avere una dimensione da top club?

Cosa starai pensando del tuo Napoli che soffre a Venezia e Monza, perde a Como, non brilla mai con convinzione per novanta minuti, al contrario di quanto ti avevano abituato altri? Tu che ami ricordare di quanto gli accordi si stipulino in due, cosa penserai ora che ti è stato dato appuntamento a giugno e che, nel caso, sarà stato solo un fantastico viaggio fatto insieme?

Come se fossi cambiato nel frattempo, come se fossi stato diverso alla tua versione dei primi 20 anni, quando poi l’unica differenza è che (finalmente) ti sei fidato della campagna acquisti indicata dal tuo coach.

A cosa stai pensando precisamente?

Una cosa però la immaginiamo: il rimpianto di aver venduto Kvaratskhelia da qualche parte ti suonerà forte e non per qualche punto perso in Serie A. Ti starai domandando, senza alibi, se tutta questa evoluzione dialettica fosse stata la stessa. Chissà se con un Danilo o un Comuzzo in più sarebbe andata diversamente.

De Laurentiis, a cosa stai pensando?