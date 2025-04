“Apertura a restare a Napoli, ma non sono stupido” Conte manda un messaggio diretto a De Laurentiis

Antonio Conte si sfoga dopo Monza-Napoli: il tecnico lancia una bordata pesantissima al presidente De Laurentiis.

Nonostante una prestazione brutta e qualche sofferenza di troppo, il Napoli di Antonio Conte supera l’esame Monza. Dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli, gli azzurri si impongo di misura sul rettangolo verde dell’U-Power Stadium grazie al solito McTominay, già mattatore in Napoli-Empoli. Tre punti dal valore assoluto che fungono come un perentorio messaggio per l’Inter di Simone Inzaghi, attesa domani sul campo di Bologna. Per una notte, il Napoli si prende la vetta, a pari punti con i nerazzurri. Gli azzurri tornano a vincere un match esterno, successo che mancava dal 18 gennaio contro l’Atalanta.

Conte sbotta: bordata a De Laurentiis

Dopo la sofferta vittoria contro il Monza, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico salentino ha sfruttato il momento per sfogarsi su alcuni aspetti, lanciando una durissima bordata al presidente Aurelio De Laurentiis. Prima però, Conte ha analizzato la gara: “Abbiamo studiano un piano gara, visto che con il doppio play volevamo prendere il dominio della gara. Anche se non riuscivamo a riempire l’aria. Nel secondo tempo, invece, abbiamo cambiato piano con gli ingressi di Anguissa e Raspadori. Queste partite sulla carta sono facili, c’è tantissima pressione. L’avverto, per molti ragazzi è la prima volta che stanno sfidando un testa a testa. Sono contento che stiamo continuando a dare fastidio”.

Conte è stato molto schietto anche sul futuro, mandando un chiaro messaggio a De Laurentiis: “Non era per nulla scontato che stessimo qui in questo posto. A Napoli sto benissimo, anche la mia famiglia si è integrata: c’è sempre il sole, si mangia alla grande ed il tifoso napoletano non ti fa mai stare solo. Poi, di fatto, bisogna pensare al futuro. C’è grandissima apertura su tutti i punti di vista, ma poi si sa chi mi prende si prende anche aspettative. Queste ultime me le metto, quando c’è Conte si chiede sempre qualcosa in più. Non sono stupido”.

Conte ha punzecchiato De Laurentiis anche sulla questioni campi di Castel Volturno: “David Neres? Ha avuto un problema al soleo, stiamo avendo troppi problemi lì ed è strana come cosa. Può darsi che il problema siano i campi di Castel Volturno. Si dovevano fare, almeno speriamo che si lavorino. C’è grande apertura, faccio da garante ma non posso fare nulla se non si fanno certe cose”.