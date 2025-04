Verso Monza-Napoli, Nesta prova a sorprendere Conte: accadrà all’U-Power Stadium

Il Monza si prepara a una sfida tanto prestigiosa quanto complicata. Sabato alle ore 18 i brianzoli ospiteranno il Napoli e faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri.

Per ottenere un risultato impronosticabile, Alessandro Nesta cercherà di optare per mosse imprevedibili. L’allenatore biancorosso, dunque, vorrà cogliere di sorpresa la preparazione tattica degli azzurri.

Le novità di formazione del Monza

Il Monza, reduce da una lunga striscia di risultati negativi e sempre più a rischio retrocessione, vorrà dare filo da torcere al Napoli e far valere il proprio orgoglio contro una squadra superiore, almeno sulla carta. Dunque, mister Nesta potrà sperimentare alcuni giocatori e rispolverare altri elementi della rosa che potrebbero infastidire, per caratteristiche, lo scacchiere-tipo degli azzurri, e per tenere vive le minime speranze di salvezza.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, ci sarebbero varie modifiche nell’XI lombardo. Infatti, potrebbero trovare spazio tre atleti che sono stati esclusi di recente dalle formazioni titolari del Monza. Si parla di Thomas Palacios, Kevin Zeroli e di Silvere Ganvoula, tre acquisti portati a termine durante il mercato invernale da Galliani.

Per il centrale argentino, di proprietà dell’Inter, si tratterà di un vero e proprio scontro scudetto, mentre il giovane centrocampista scuola Milan potrà tornare a brillare sul terreno di gioco dopo l’ultimo infortunio che lo ha tenuto distante dal rettangolo verde per circa un mese. Infine, l’attaccante ex Young Boys potrà riconquistare la maglia da titolare dopo più di un mese, tornando alla ricerca del famigerato primo gol in Serie A.

Tra sorprese e scelte obbligate: gli assenti in casa Monza

Di certo le scelte impronosticabili saranno un modo per far saltare gli schemi del Napoli, ma non si tratta dell’unico motivo per cui Nesta sta pensando a importanti cambi di formazione. Infatti, l’allenatore dovrà rinunciare a ben 6 pedine per vari problemi fisici. La lunga lista comprende due “napoletani” come Izzo e D’Ambrosio, così come Carboni, Pessina, Castrovilli e Keita Balde.

Di certo la situazione in tema infortuni è molto allarmante per i padroni di casa, che, però, potranno contare nuovamente su Kyriakopoulos (rientrato dalla squalifica). Le scelte da qui a domani potrebbero ancora cambiare, con tante opzioni a disposizione del tecnico, anche dalla panchina: giocatori come Ciurria, Urbanski e Caprari potrebbero fare molto comodo. Dunque, Nesta avrà ancora un po’ di tempo per sciogliere i dubbi e scegliere l’organico migliore per sfruttare la crisi difensiva del Napoli.