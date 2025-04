Rinnovo ad un passo, l’azzurro si legherà ancora al Napoli: c’è attesa per l’annuncio ufficiale!

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro avrebbe deciso di puntare su un azzurro anche in vista dei prossimi anni.

La stagione del Napoli prosegue al meglio. Gli azzurri sono a soli tre punti dalla vetta, con l’Inter che potrebbe avere altre “complicanze” visto il calendario molto fitto. Intanto, in Campania è nato un sogno, il quale si chiama “Scudetto”. Ovviamente, tale missione è stata possibile solo ed esclusivamente grazie all’avvento di Antonio Conte. Quest’ultimo, oltre a dare alla squadra un DNA vincente, è riuscito anche a restituire la giusta brillantezza ai calciatori più importanti. A tal proposito, uno dei protagonisti continuerà a vestire la maglia azzurra.

Rinnovo automatico per Anguissa: il Napoli ha deciso!

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo, è ormai diventato un pilastro per la squadra e per lo stesso Antonio Conte, il quale crede ciecamente nelle sue qualità. Il centrocampista vanta ottime qualità fisiche e tecniche, motivo per il quale è uno dei migliori nel suo ruolo.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli avrebbe deciso di rinnovare il contratto del camerunese. Infatti, la dirigenza ha già fatto scattare unilateralmente il rinnovo automatico per il calciatore africano. Si tratta di una grossa prova di fiducia della società anche in vista dei prossimi anni.

Tuttavia, però, la situazione sarebbe tutt’altro che semplice. Infatti, Anguissa non sarebbe convinto di continuare la propria carriera a Napoli, motivo per il quale il futuro resta fortemente in bilico. Ad oggi, ci sono importanti offerte provenienti dall’Arabia Saudita che potrebbero far vacillare e non poco il giocatore.