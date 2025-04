Nuovo centro sportivo Napoli, De Laurentiis ha scelto: affare da 45 milioni

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle grosse novità che riguardano il nuovo centro sportivo.

Il Napoli di Antonio Conte è atteso da un altro match molto importante. Gli azzurri, infatti, domani giocheranno in trasferta contro l’ultima in classifica, ovvero il Monza di Alessandro Nesta.

I partenopei, ovviamente, sono chiamati a vincere per cercare di mettere ancora più pressione all’Inter, la quale giocherà il giorno di Pasqua a Bologna. Nel frattempo, però, bisogna registrare una decisione importante dello stesso Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la scelta della sede del nuovo centro sportivo del Napoli.

Napoli, il nuovo centro sportivo azzurro dovrebbe nascere a Qualiano: ecco gli ultimi dettagli

Come riportato dalla redazione del ‘Mattino’, infatti , il patron partenopei avrebbe individuato in Qualiano (comune della periferia nord-ovest di Napoli) la sede per la nuova casa del club azzurro. Aurelio De Laurentiis, di fatto, sarebbe ad un passo dal trovare l’intesa con gli imprenditori proprietari dei 15 ettari oggetto della questione.

Il Napoli, di fatto, ha bisogno di accelerare per quanto riguarda il nuovo centro sportivo, visto che l’obiettivo del presidente del Napoli è quello di avere per il 2026 (anno del centenario del club partenopeo) la nuova sede. Per raggiungere questo scopo, di fatto, i lavori dovrebbero iniziare la prossima estate. Non sarebbe una chimera quest’ultima ipotesi.

La nuova ‘Casa del Napoli’, quindi, dovrebbe nascere a due passi dall’uscita di Varcaturo della Domiziana, a poche centinaia di metri dalla fermata della linea ferroviaria che da Pozzuoli porta a Villa Literno.