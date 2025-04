“Voglio che resti”: l’annuncio sul futuro sorprende tutti in casa Napoli!

Il Napoli sta pianificando un mercato estivo importante per regalare a mister Conte colpi di livello, complice il budget importante frutto delle cessioni di Kvaratskhelia e del probabile addio di Osimhen.

Con le varie uscite, i partenopei potranno permettersi spese importanti sul mercato e, complice il lavoro del DS Manna, sarà possibile investire cifre importanti per rinforzare vari ruoli. Tra questi, anche l’attacco potrebbe accogliere nuovi innesti, sebbene quel non rappresenti una priorità assoluta visto l’ottimo rendimento di Romelu Lukaku.

Il presidente alza il muro: non vuole la partenza del suo pupillo

Da tempo il Napoli risulta interessato a Moise Kean per l’attacco, avendolo individuato come centravanti ideale per il gioco di mister Conte e per strappare alle avversarie un giocatore dal valore importante. D’altronde, è l’attaccante della Nazionale e uno dei giocatori più prolifici del campionato di Serie A. Nonostante il folto interesse anche da altri club, però, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vorrebbe godersi ancora le prestazioni dell’italiano.

A conferma di ciò, il presidente gigliato ha esposto nettamente la sua posizione ai microfoni di “Sky Sport” dopo il match di Conference League contro il Celje. Nonostante il pareggio ottenuto quest’oggi, la Fiorentina ha conquistato le semifinali della competizione, complice una rete dello stesso Kean. Il presidente ha elogiato l’attaccante, come sottolineato nelle parole riportate di seguito:

“Lasciatelo stare qui. Resta? Quando andiamo a Cagliari ci parlerò per convincerlo a restare“.

Parole che sottolineano la voglia di Commisso di trattenere il suo beniamino, sebbene la volontà del calciatore risulterà determinante in vista della prossima estate.

Perché Kean è così richiesto: i numeri e la clausola rescissoria

Il profilo di Moise Kean è uno dei più ambiti sul mercato in vista della prossima stagione. D’altronde, si tratterebbe di uno dei colpi migliori per rapporto qualità-prezzo. Infatti, l’ex Juventus ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Non si parla di cifre facilmente accessibili a ogni club ma, vista la qualità e la prolificità dimostrata dal centravanti in questa stagione, il suo valore di acquisto sarebbe molto più alto.

Infatti, in questa stagione l’attaccante ha segnato 23 gol tra tutte le competizioni, di cui ben 17 in Serie A. Meglio di lui solo Retegui in questa stagione, a dimostrazione degli altissimi livelli mostrati dal giocatore della Fiorentina malgrado le pessime stagioni in maglia bianconera. Ma il classe 2000 non è solo gol: spirito di sacrificio, fisicità e velocità sono caratteristiche che, combinate, fanno di lui un vero riferimento offensivo, essenziale per ogni tecnico sia in fase offensiva che in momenti di maggiore sofferenza.