Monza, Nesta avvisa il Napoli di Conte: l’annuncio è netto

Alessandro Nesta ha rilasciato delle dichiarazioni prima della gara contro il Napoli.

Dopo aver battuto l’Empoli, dunque, il Napoli è chiamato a giocare con l’ultima in classifica. Domani, esattamente alle ore 18.00, i partenopei saranno infatti di scena all’U-Power Stadium per sfidare il Monza di Alessandro Nesta.

Il Napoli, almeno sulla carta, è sicuramente strafavorito per portare a casa i tre punti. Tuttavia, nonostante la retrocessione nel campionato di Serie B ormai ad un passo, lo stesso Alessandro Nesta ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti alla vigilia del match contro la squadra agli ordini di Antonio Conte.

Il tecnico del Monza ha infatti parlato così in conferenza stampa:

“Non dobbiamo lasciarci andare: bisogna salvare il salvabile. Si può fare sempre peggio e noi non lo dobbiamo fare. La salvezza è quasi impossibile, ma dobbiamo mantenere la dignità. Non possiamo finire il campionato con soli 15 punti. Si può retrocedere, ma lo si può fare in maniera diversa: questo è il nostro obiettivo.

Alessandro Nesta ha poi continuato il suo intervento:

“I confronti con la squadra ci sono sempre stati. A volte, ovviamente, sono stati più duri. Cosa mi aspetto dalla gara contro il Napoli? Contro le big abbiamo avuto sempre il giusto approccio mentale. Puoi giocare di più con loro, perché te lo lasciano fare. Noi dobbiamo mettere qualcosa in più nelle gare contro squadre contro Empoli e Venezia. Cosa è mancato in questa stagione? La squadra sarà come sono io. Non attacco mai i miei giocatori, soprattutto in pubblico. Mi prendo le mie responsabilità. Poi, ovviamente, ci sono anche altre componenti. Siamo un gruppo tosto e non possiamo nasconderci. Dobbiamo fare di tutto per provare a chiudere la stagione in un certo modo”.

Serie A retrocessione: il Monza e la lotta per l’onore

La retrocessione del Monza è dunque un destino che sembra scritto, ma Nesta vuole che i suoi lascino il campo a testa alta. Il Napoli, dal canto suo, non può permettersi distrazioni. Conte, noto per la sua maniacale attenzione ai dettagli, avrà sicuramente preparato la squadra per affrontare un team brianzolo ferito ma agguerrito. La sfida di domani sarà anche un banco di prova per capire se gli azzurri possono mantenere la costanza di rendimento che li ha portati a essere tra i protagonisti di questa Serie A.

In conclusione, Napoli contro Monza non è solo una partita di calcio, ma una storia di orgoglio, riscatto e ambizione. Da un lato, una squadra che sogna in grande; dall’altro, un gruppo che lotta per salvare l’onore. E quando il pallone inizierà a rotolare all’U-Power Stadium, una cosa è certa: nessuno si tirerà indietro.