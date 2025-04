Kim, flop al Bayern: Napoli lo richiama

Kim Min-Jae protagonista in negativo al Bayern Monaco, specialmente in questa seconda stagione, dove è sommerso di critiche dai suoi tifosi

C’è un pezzetto di responsabilità del coreano sull’uscita del Bayern Monaco dalla Champions League, poiché si è lasciato anticipare di testa da Pavard, in occasione del gol che ha permesso ai nerazzurri di ribaltare l’1-0 di Harry Kane.

Kim Min-Jae ha lasciato il segno a Napoli in una sola stagione. E immediatamente si sono fatti avanti i big d’Europa per strappare il sì del calciatore, che attratto dal progetto Bayern ha lasciato gli azzurri. Senza di lui, la difesa è crollata. L’erede di Kim è arrivato solo un anno più tardi, quando Manna e De Laurentiis hanno acquistato Alessandro Buongiorno. E non è un caso che Rrahmani sia tornato a giocare ad ottimi livelli con un compagno di reparto affidabile.

Kim, altra serata storta con il Bayern: e i tifosi del Napoli rispondono alle critiche

I primi a criticare il difensore centrale sudcoreano sono proprio i tifosi bavaresi, non soddisfatti dal rendimento deludente del calciatore. Vincent Kompany ha provato a difenderlo davanti alla stampa anche a seguito dell’eliminazione dalla Champions League. Ma le sue parole servono a placare solo il chiacchiericcio attorno al calciatore che si fa di settimana in settimana sempre più insistente e polemico.

Ad ogni modo, in pochissimi mesi Kim Min-Jae è riuscito a vincere un titolo in Serie A. E Spalletti lo ha valorizzato al meglio. Chiedeva a lui determinati movimenti e con grande sorpresa, il coreano decodificava con un militare ogni tipo di messaggio del suo tecnico.

LADIES AND GENTLEMEN KIM MIN JAE WHO WON BEST DEFENDER IN SERIA A pic.twitter.com/p7p1bIwbHV — KinG £ (@xKGx__) April 16, 2025

Tra i commenti su X, nel post gara Inter-Bayern, spuntano numerose critiche nei confronti del calciatore asiatico. E l’ex DAZN Accomando sottolinea come in Italia si tende ad esagerare con i giudizi positivi, lasciandosi trascinare da un entusiasmo collettivo troppo facilmente.

#Kim é l’esempio che siamo troppo frettolosi nei giudizi e che spesso ci lasciamo abbagliare da una stagione in cui, oltre al singolo, gira soprattutto la squadra. — Orazio Accomando (@OAccomando91) April 16, 2025

In realtà, i tifosi del Napoli la pensano ben diversamente. E soprattutto in questo momento in cui il club azzurro sta affrontando un’emergenza in difesa, sarebbero disposti a prenderlo immediatamente per rinforzare la squadra di Conte.

Orazio, Kim è fortissimo. — Un presidente simpatico (@afacciavostra) April 16, 2025