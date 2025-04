Guai in vista per l’Inter, Inzaghi perde un titolarissimo per la volata Scudetto!

Sono ore caldissime in casa Inter. Negli ultimissimi minuti, è giunta una notizia importantissima in chiave Scudetto e non solo.

La stagione dell’Inter prosegue alla grande, con la squadra che continua ad essere in lotta su più fronti. Ad oggi, Champions, Coppa Italia e Scudetto sono traguardi alla portata, anche se per l’ultima competizione citata sarà necessario fare i conti con il Napoli. Simone Inzaghi lo sa, motivo per il quale spera di avere tutta la rosa a disposizione nelle prossime uscite. Nelle ultime ore, però, un infortunio improvviso ha “rovinato” i piani del tecnico.

Thuram va ko: Inzaghi perde una pedina in attacco

Sono minuti complicatissimi in casa Inter. Dopo l’approdo alle semifinali di Champions League, non c’è tempo di festeggiare per Simone Inzaghi. Il tecnico e i suoi ragazzi dovranno immediatamente tuffarsi sul prossimo impegno stagione: l’insidiosa trasferta a Bologna.

A tal proposito, però, nelle ultime ore sarebbe giunta una notizia poco piacevole per il mondo nerazzurro. Infatti, il club lombardo ha confermato lo stop forzato di Marcus Thuram. Quest’ultimo, ha rimediato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra che gli impedirà di scendere in campo contro gli emiliani. Di seguito il comunicato completo.