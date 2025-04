Verso Monza-Napoli, colpo di scena inatteso: accadrà all’U-Power Stadium

In vista del match Monza-Napoli, in programma il prossimo sabato alle ore 18:00, vi saranno delle novità importanti per quanto riguarda gli azzurri.

All’U-Power Stadium, casa dei brianzoli, il Napoli presenterà una formazione piuttosto insolita, con vari rimaneggiamenti forzati a causa di assenze varie per infortunio o per semplici scelte tecniche da parte di mister Antonio Conte.

Duo inedito nel reparto arretrato: Rafa Marin partirà titolare

Proprio in termini di assenze, è bene ricordare lo stop di Juan Jesus durante l’ultimo impegno di campionato contro l’Empoli. Il difensore brasiliano starà fuori per un po’ e visto il recupero non ancora completo da parte di Alessandro Buongiorno, l’unico titolare al top della condizione fisica è Amir Rrahmani.

Stando a quanto riportato da Sky, come compagno di reparto del kosovaro ci sarà Rafa Marin, difensore centrale arrivato la scorsa estate e impiegato con il contagocce in questa stagione: per lui solo 23′ disputati in Serie A, contro la Lazio e proprio contro i toscani.

Conte e i dubbi verso il Monza: cosa accadrà

C’è incertezza sull’interprete che sarà scelto da Conte nel reparto di centrocampo. La presenza di Lobotka e di McTominay è indiscussa, tuttavia la scelta sul terzo giocatore in quella zona di campo non è ancora chiara. Da un lato c’è l’opzione Zambo Anguissa, rientrato dalla squalifica (così come capitan Di Lorenzo), mentre dall’altro lato vi è l’opzione Gilmour, il quale, schierato dal 1′ nell’ultima partita, ha dimostrato di essere un elemento dall’alta affidabilità.

La scelta sicuramente sarà influenzata dall’approccio ideato dal tecnico, che dovrà scegliere se affidarsi alla forza fisica del camerunense o se, invece, valorizzare il palleggio tipico del centrocampista scozzese ex Brighton.

Mancano ancora due giorni al match, motivo per il quale la rifinitura di domani potrà dare indicazioni più precise sulla scelta del mister, il quale presenzierà nella classica sala stampa alle ore 15.00. Il momento di forma dei due giocatori è altrettanto positivo e la scelta tra due giocatori in un buono status non può che risultare un piacere per Conte.