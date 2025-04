Napoli, patto con Antonio Conte: la rivelazione dopo la cena

Le immagini della cena di squadra a seguito della vittoria contro l’Empoli hanno fatto il giro del web: ecco la rivelazione sul patto con mister Conte

Il successo contro l’Empoli di D’Aversa rilancia il Napoli verso la rincorsa all’Inter. Il pareggio contro il Bologna ha diviso un po’ l’ambiente, per l’occasione persa a seguito del 2-2 dell’Inter a Parma. Insomma, se c’era un’opportunità di accorciare il distacco con i nerazzurri era proprio al Dall’Ara.

Al Maradona, però, il club azzurro non ha sentito pressioni e ha imposto il suo gioco, vincendo con una convincente prestazione. E poi Lukaku, con due assist e un gol, ha lanciato un chiaro segnale ai suoi ex compagni che ora guidano la classifica di Serie A.

Lo stesso Romelu è stato protagonista nella serata svolta alla Tavernetta Colauri, dove l’intero staff tecnico e l’intera squadra è stata chiamata ad una cena di gruppo da Edoardo De Laurentiis, artefice della cena. Un brindisi, un momento di relax, un attimo di leggerezza prima del rush finale che vedrà il Napoli protagonista. Conte, Oriali, i giocatori si divertono e cantano. Il vice-presidente si emoziona, ride. L’aria è frizzantina e i calici sono pieni. Il tutto a suggellare quel patto fatto ad inizio stagione.

Il quotidiano Il Mattino sottolinea come sia stato importante in questa settimana cenare tutti insieme:

“Un momento di svago utile, necessario, quasi indispensabile per tutta la squadra, in una fase topica della stagione. Ha anche permesso di scaricare la tensione degli ultimi tempi, per ricaricare bene le batterie e prepararsi allo sprint finale”