Conte versione cantante: mister scatenato alla cena di squadra (VIDEO)

Il VIDEO di Antonio Conte alla cena di squadra di ieri sera è imperdibile: il mister azzurro si lascia andare nel canto!

Il Napoli si è goduto una serata di relax ieri sera alla Tavernetta Colauri per una cena dove ha partecipato tutto il gruppo squadra e lo staff insieme al vicepresidente Aurelio De Laurentiis. I video di ieri sera mostrano la spensieratezza degli azzurri nel godersi una bella serata in compagnia di alcuni ospiti speciali, fra cui i comici Ciro Giustiniani, Mariano Bruno e Alessandro Bolide e i cantanti Andrea Sannino e Rosario Miraggio.

Conte versione cantante: il VIDEO

In un nuovo video, si vede anche un Antonio Conte a dir poco scatenato nel corso della cena di ieri. Il mister azzurro viene ripreso durante un momento canoro, mentre nel locale risuonavano le note del classico napoletano “‘O Sarracino“.

Non solo Conte, perché tutta la squadra si vede coinvolta in questo momento canoro: si vedono, in particolare, Spinazzola e il terzo portiere Nikita Contini intonare le note della nota canzone napoletana. Segno, insomma, di uno spogliatoio più unito che mai, oltre che sempre più “napoletanizzato”.

Di seguito il video di questo simpatico momento: