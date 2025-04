Napoli a caccia di difensori: “Non è incedibile per l’Arsenal”

Il Napoli va a caccia di nuovi difensori per la prossima stagione: ecco il nome che ritorna nei database azzurri

Il mercato estivo del Napoli può aprirsi con nuovi colpi per il reparto difensivo. Non basterà Luca Marianucci dell’Empoli, pronto ad indossare l’azzurro partenopeo sin dai primi giorni di ritiro. Infatti, in vista della partecipazione alle coppe europee, Manna vuole rinforzare la difesa con altri calciatori di spessore.

Tra questi c’è una vecchia conoscenza della Serie A, attualmente protagonista con l’Arsenal e che ha sbattuto fuori dalla Champions League il Real Madrid. Già vecchio obiettivo del Napoli, tornato in auge l’estate scorsa prima anche con Giovanni Manna, stiamo parlando dell’ex spezzino Jakub Kiwior.

Infatti secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: