Altro rinnovo in casa Napoli, firma fino al 2026: ecco l’annuncio

Arriva la firma sul contratto, il Napoli esercita l’opzione: c’è l’annuncio sul rinnovo, cambia così il futuro

Sul finale di questa stagione, con lo Scudetto ancora in ballo, il Napoli ha blindato il contratto di uno dei calciatori in scadenza.

Più nel dettaglio, Giovanni Manna e il presidente azzurro hanno evitato lo scenario che a nessuno faceva comodo: perdere il titolare a parametro zero. Infatti, il contratto di Frank Zambo Anguissa sarebbe andato in scadenza a giugno 2025, ma nell’accordo era stata inserita una clausola a favore della società che permetteva appunto di prolungare la permanenza del centrocampista.

Anguissa al Napoli fino al 2026, ma in estate può andare via

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, il futuro di Anguissa è tutt’altro che definito. Infatti, il giocatore resterà legato ai colori azzurri almeno sulla carta fino al 2026.

In realtà, l’esercizio della clausola nel suo contratto serve al Napoli per non perdere il giocatore a parametro zero quest’estate, visto che il centrocampista vorrebbe cambiare aria. Ecco le parole di Matteo Moretto:

“Abbiamo già detto che Anguissa può lasciare il Napoli. Il calciatore nel corso di questa estate può andare via per motivi personali, alla ricerca di nuove sfide. Non lascerà il Napoli a parametro zero perché il club nel corso delle ultime settimane ha attivato le clausole per il rinnovo automatico, sicuramente fino al 2026”

Futuro Anguissa: l’Inter sulle sue tracce

Non è un mistero che l’Inter abbia messo nel mirino il centrocampista camerunense, ma servirà un’importante offerta per lasciar andare un giocatore di questo calibro ad una diretta concorrente del campionato italiano. Il Napoli può permettersi di privarsi di Anguissa, ma sicuramente non farà sconti.

Le parti potrebbero anche continuare a trattare un rinnovo, come annunciato mesi fa da Giovanni Manna in conferenza stampa. La volontà della società era quella di cambiare gli accordi economici, adeguarli rispetto le prestazioni offerte, ma non è stata ancora trovata l’intesa in fase di negoziazione. E l’entourage del giocatore guarda attorno, per capire chi possa accontentare le richieste del Napoli questa estate.